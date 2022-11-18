Кулемзин сообщил о повреждении здания школы в Донецке в результате обстрела
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела Куйбышевского района в школе № 68 (район ДОКа) повреждены кровля и остекление», — заявил Кулемзин в Telegram.
Ранее стало известно, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили десять снарядов украинских РСЗО HIMARS и «Ураган», а также два беспилотника.
Также сообщалось, что украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Брянке в Луганской Народной Республике.