Кулемзин сообщил о повреждении здания школы в Донецке в результате обстрела

Здание школы в Куйбышевском районе Донецка получило повреждения при обстреле со стороны украинских войск.

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Куйбышевского района в школе № 68 (район ДОКа) повреждены кровля и остекление», — заявил Кулемзин в Telegram.

Ранее стало известно, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили десять снарядов украинских РСЗО HIMARS и «Ураган», а также два беспилотника.

Также сообщалось, что украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Брянке в Луганской Народной Республике.