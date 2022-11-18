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Мэр Ивано-Франковска призвал жителей города выезжать на зиму в сельскую местность

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Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажных домов города переждать зиму в сельской местности в связи с ситуацией с электроснабжением на территории Украины. Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua».

«Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Марцинкива, пережить предстоящую зиму в многоквартирных домах будет «очень тяжело».

Он также предупредил, что ситуация с электроснабжением в городе будет становиться хуже.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в данный момент без света остаются 10 млн жителей Украины.

В Киеве в четверг, 17 ноября, зафиксированы рекордные экстренные отключения электроэнергии.

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