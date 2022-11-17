СК Белоруссии: дела Тихановской и Цепкало в ближайшее время передадут в суд

Завершается расследование уголовных дел против экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и претендента на пост президента республики Валерия Цепкало, им уже заочно предъявлены обвинения.

Об этом заявил первый зампредседателя Следственного комитета республики Олег Шандарович.

«На стадии окончания у нас дела Тихановской, Цепкало. По ним ведётся спецпроизводство. Обвинения уже предъявлены заочно», — заявил он в интервью агентству БЕЛТА.

Ранее Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор Сергею Тихановскому, мужу экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, в виде 18 лет колонии.

Позднее в Белоруссии вынесли приговоры трём фигурантам дела о заговоре с целью захвата власти — Юрию Зенковичу, Александре Федуте и Григорию Костусеву.