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Кадыров прокомментировал новость об объявлении его в розыск на Украине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал новость об объявлении его в розыск на Украине, заявив, что его искать не надо, поскольку он придёт сам.

«Господа СБУшники, назначьте точку, я сам приеду, приду за вами и накажу вас за все ваши преступления», — написал Кадыров в Telegram.

По словам Кадырова, все знают, что он находится в Грозном, кроме сотрудников СБУ.

Он добавил, что посещал два раза Украину и не заметил, что «там кто-то был озадачен моей поимкой».

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины объявила Кадырова в розыск.

СК России возбудил дело о незаконном преследовании Кадырова и командующего группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина со стороны Украины.

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