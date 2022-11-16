Кадыров прокомментировал новость об объявлении его в розыск на Украине
«Господа СБУшники, назначьте точку, я сам приеду, приду за вами и накажу вас за все ваши преступления», — написал Кадыров в Telegram.
По словам Кадырова, все знают, что он находится в Грозном, кроме сотрудников СБУ.
Он добавил, что посещал два раза Украину и не заметил, что «там кто-то был озадачен моей поимкой».
Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины объявила Кадырова в розыск.
СК России возбудил дело о незаконном преследовании Кадырова и командующего группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина со стороны Украины.