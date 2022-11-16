В Минугля заявили, что в ДНР восстановили более 1700 км линий электропередачи
- РИА Новости
«По состоянию на 15 ноября сотрудниками энергопредприятий ДНР вместе с энергетиками из РФ на освобождённой территории восстановлено более 1738 км ЛЭП разного класса напряжения, подана электроэнергия в 97 населённых пунктов», — приводит ТАСС заявление ведомства.
Отмечается, что в Мариуполе к электроснабжению подключили 345 объектов социальной инфраструктуры.
В октябре министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Эдуард Осипов заявил, что разминирование территории аэропорта в Мариуполе завершено.