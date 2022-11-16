В Минугля заявили, что в ДНР восстановили более 1700 км линий электропередачи

В освобождённых районах Донецкой Народной Республики восстановили более 1,7 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

«По состоянию на 15 ноября сотрудниками энергопредприятий ДНР вместе с энергетиками из РФ на освобождённой территории восстановлено более 1738 км ЛЭП разного класса напряжения, подана электроэнергия в 97 населённых пунктов», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Отмечается, что в Мариуполе к электроснабжению подключили 345 объектов социальной инфраструктуры.

В октябре министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Эдуард Осипов заявил, что разминирование территории аэропорта в Мариуполе завершено.