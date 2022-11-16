В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Старобельску

Украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Старобельску в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Legion-Media