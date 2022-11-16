В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Старобельску
Украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Старобельску в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
- Legion-Media
Уточняется, что обстрел зафиксирован в 14:55 мск.
Информации о пострадавших в результате атаки не приводится.
Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО «Град».
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