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Марочко заявил о большом числе студентов ЛНР, пожелавших продолжить военную службу

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил о большом числе студентов республики, пожелавших продолжить военную службу.
Марочко заявил о большом числе студентов ЛНР, пожелавших продолжить военную службу
  • РИА Новости

«Большое количество студентов уже заключили контракты и являются полноценными военнослужащими Народной милиции Луганской Народной Республики», — цитирует его ТАСС.

По словам Марочко, подписавшие контракты на продолжение воинской службы студенты из ЛНР сохранят права на свои места в вузах.

«Такие военнослужащие, которые уже подписали контракт, естественно, не будут возвращены на обучение, они будут проходить службу, но учебное место, согласно законодательству Луганской Народной Республики, за ними сохраняется», — добавил он.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны.

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