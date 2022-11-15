Марочко заявил о большом числе студентов ЛНР, пожелавших продолжить военную службу

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил о большом числе студентов республики, пожелавших продолжить военную службу.

«Большое количество студентов уже заключили контракты и являются полноценными военнослужащими Народной милиции Луганской Народной Республики», — цитирует его ТАСС.

По словам Марочко, подписавшие контракты на продолжение воинской службы студенты из ЛНР сохранят права на свои места в вузах.

«Такие военнослужащие, которые уже подписали контракт, естественно, не будут возвращены на обучение, они будут проходить службу, но учебное место, согласно законодательству Луганской Народной Республики, за ними сохраняется», — добавил он.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны.