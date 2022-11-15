Марочко заявил о большом числе студентов ЛНР, пожелавших продолжить военную службу
- РИА Новости
«Большое количество студентов уже заключили контракты и являются полноценными военнослужащими Народной милиции Луганской Народной Республики», — цитирует его ТАСС.
По словам Марочко, подписавшие контракты на продолжение воинской службы студенты из ЛНР сохранят права на свои места в вузах.
«Такие военнослужащие, которые уже подписали контракт, естественно, не будут возвращены на обучение, они будут проходить службу, но учебное место, согласно законодательству Луганской Народной Республики, за ними сохраняется», — добавил он.
Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны.