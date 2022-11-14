Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что боевики ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:55 — населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Добавляется, что в 16:05 и 16:20 ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки семь снарядов калибра 155 мм, а в 16:45 — по Киевскому району Донецка три таких же снаряда.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО «Град».