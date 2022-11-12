Британский институт призвал не недооценивать действующие в зоне спецоперации ВКС России

Для стран Запада было бы опасно недооценивать российские Воздушно-космические силы, действующие на Украине, заявил в статье для The Spectator специалист Королевского объединённого института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк.

Как пишет эксперт, в политике и общественных дискуссиях популярность сыскало мнение, согласно которому «российская авиация находится в упадке».

При этом исследование, проведённое RUSI на Украине, показывает, что на самом деле «Россия провела сотни ударных вылетов и истребительных патрулей глубоко внутри украинского воздушного пространства» в первые дни спецоперации, утверждает Бронк.

Он подчёркивает, что «было бы опасной ошибкой недооценивать российскую авиацию».

Так, в первые два дня спецоперации у Украины не стало «эффективной наземной ПВО», а российские истребители нанесли серьёзные потери лётному составу украинских ВВС, «которые отчаянно пытались сдерживать российскую ударную авиацию», говорится в статье.

«В воздушных боях российские истребители полностью превзошли своих украинских противников», — пишет специалист. Он также приводит в пример тот факт, что российские Су-35С и Су-30СМ оснащены РЛС, которые превышают во много раз эффективную дальность действия старых моделей, установленных на украинских истребителях Су-27 и МиГ-29.

Кроме того, российские самолёты используют ракеты класса «воздух — воздух», которые обладают большей эффективной дальностью и большей тактической гибкостью.

«Особую проблему представляли российские истребители Су-35С, а в последнее время и перехватчики МиГ-31БМ, оснащённые ракетами очень большой дальности, которые могут поражать низколетящие украинские самолёты с такого расстояния, которое делает их почти неуязвимыми к ответному удару», — сообщает исследователь.

По последним данным, представленным Министерством обороны России, на Украине с момента начала СВО уничтожены 333 самолёта и 175 вертолётов.