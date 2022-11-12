В ЛНР сообщили о ранении мирной жительницы в результате обстрела ВСУ Нижней Дуванки

В результате обстрела украинскими войсками Нижней Дуванки в ЛНР пострадала мирная жительница и получили повреждения два жилых дома. Об этом сообщает представительство республики в СЦКК.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел по населённому пункту Нижняя Дуванка с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» (20 снарядов). В результате обстрела ранения получила мирная жительница 1958 года рождения, а также повреждено два одноэтажных жилых дома», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее в представительстве заявили, что ВСУ обстреляли ракетами из «Градов» Нижнюю Дуванку в ЛНР.