Сальдо прокомментировал передислокацию ВС России на левый берег Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал передислокацию Вооружённых сил России на левый берег Днепра.

Как сообщило РИА Новости, видео с обращением Сальдо предоставила агентству пресс-служба ЛДПР.

«Да, нам сейчас тяжело, но всё равно мы отстоим свою землю», — сказал он.

По его словам, сейчас неспокойная ситуация в Херсонской области, в связи с чем руководству приходится принимать тяжёлые решения.

Также он заявил, что «справедливость будет восстановлена».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.

10 ноября в Минобороны сообщили, что ВС России выполняют манёвр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра на Николаевско-Криворожском направлении в строгом соответствии с планом.