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В Росгвардии сообщили об уничтожении цеха по ремонту лодок для переброски десанта ВСУ

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На Энергодарском направлении артиллеристами уничтожен цех по ремонту лодок для переброски десанта ВСУ на левый берег Каховского водохранилища. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.
В Росгвардии сообщили об уничтожении цеха по ремонту лодок для переброски десанта ВСУ
  • РИА Новости

«На Энергодарском направлении поражены 17 целей, уничтожен цех по ремонту лодок, которые противник использовал для переброски десанта на левый берег Каховского водохранилища», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что на Криворожском направлении огнём артиллерии также поражены более 20 целей, уничтожены два склада с боеприпасами и живая сила противника в двух районах сосредоточения. На Николаевском тактическом направлении уничтожены около 15 военнослужащих ВСУ.

Ранее сообщалось, что за последний месяц артиллерия Росгвардии при поддержке ВС России выполнила более 150 огневых задач, поразив около 100 опорных пунктов и десятки единиц боевой техники противника, среди которых гаубицы М777, танки, кочующие миномёты и другие объекты.

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