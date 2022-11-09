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Солдат, отбрасывавший от себя гранаты, оказался пехотинцем из Ленинградской области

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Военнослужащий, который отбрасывал от себя гранаты, находясь в окопе, оказался пехотинцем из Ленинградской области.
Солдат, отбрасывавший от себя гранаты, оказался пехотинцем из Ленинградской области
  • Gettyimages.ru

«Эти кадры под заголовком «Русский солдат непобедим» облетели весь мир. Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленинградской области в Telegram.

Отмечается, что информация о том, откуда данный военнослужащий, появилась в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьёва.

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