Солдат, отбрасывавший от себя гранаты, оказался пехотинцем из Ленинградской области
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«Эти кадры под заголовком «Русский солдат непобедим» облетели весь мир. Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленинградской области в Telegram.
Отмечается, что информация о том, откуда данный военнослужащий, появилась в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьёва.