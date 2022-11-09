Рогов сообщил об обстреле ВСУ Васильевского колледжа в Мелитополе 7 ноября

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что 7 ноября украинские военные обстреляли Васильевский колледж в Мелитополе (Запорожская область).

«Учебное заведение, в котором учатся студенты, разрушили прямым попаданием из артиллерии 122 калибра!», — написал Рогов в Telegram.

По его словам, жертв в результате атаки нет.

Рогов уточнил, что ВСУ нанесли по колледжу два удара.

Накануне штаб территориальной обороны сообщил, что девочка 2008 года рождения погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.

После этого стало известно ещё об одной погибшей — мирной жительнице 1973 года рождения из Петровского района.