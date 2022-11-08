Рогов заявил, что Украина возобновила пропуск через КПП «Васильевка» в Запорожской области
- РИА Новости
«Украинская сторона возобновила проезд через КПП «Васильевка». Люди могут попасть небольшими группами», — приводит РИА Новости его слова.
Рогов добавил, что украинская сторона не предоставила критериев, по которым пропускает людей или отказывает им во въезде.
В начале октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские власти до сих пор не пропускают людей через КПП «Васильевка» на освобождённую часть Запорожской области.