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Рогов заявил, что Украина возобновила пропуск через КПП «Васильевка» в Запорожской области

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Украинские власти возобновили пропуск через КПП «Васильевка» на освобождённую часть Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что Украина возобновила пропуск через КПП «Васильевка» в Запорожской области
  • РИА Новости

«Украинская сторона возобновила проезд через КПП «Васильевка». Люди могут попасть небольшими группами», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов добавил, что украинская сторона не предоставила критериев, по которым пропускает людей или отказывает им во въезде.

В начале октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские власти до сих пор не пропускают людей через КПП «Васильевка» на освобождённую часть Запорожской области.

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