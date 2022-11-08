В Одесской, Винницкой и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.
- Gettyimages.ru
- © Carl Court
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог украинских властей.
Ночью сообщалось о воздушной тревоге в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.
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