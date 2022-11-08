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В Одесской, Винницкой и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.
В Одесской, Винницкой и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу
  • Gettyimages.ru
  • © Carl Court

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог украинских властей. 

Ночью сообщалось о воздушной тревоге в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

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