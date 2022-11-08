В Одесской, Винницкой и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог украинских властей.

Ночью сообщалось о воздушной тревоге в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.