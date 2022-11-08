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Начальники генштабов Вооружённых сил стран ОДКБ обсудят вопросы военного сотрудничества

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Начальники генеральных штабов Вооружённых сил государств — членов ОДКБ обсудят вопросы развития военного сотрудничества.
Начальники генштабов Вооружённых сил стран ОДКБ обсудят вопросы военного сотрудничества
  • РИА Новости

Заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств — членов ОДКБ состоится 10 ноября в режиме видеоконференции.

Заседание пройдёт под руководством председателя Военного комитета, начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова.

В заседании примут участие начальники генеральных штабов Вооружённых сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отправляется с визитом в Таджикистан.

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