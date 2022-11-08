Начальники генштабов Вооружённых сил стран ОДКБ обсудят вопросы военного сотрудничества
- РИА Новости
Заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств — членов ОДКБ состоится 10 ноября в режиме видеоконференции.
Заседание пройдёт под руководством председателя Военного комитета, начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова.
В заседании примут участие начальники генеральных штабов Вооружённых сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отправляется с визитом в Таджикистан.