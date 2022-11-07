Узнать больше

Украинские СМИ сообщили о строительстве крупнейшего в мире грузового самолёта «Мрия»

Короткая ссылка
На Украине строят новый крупнейший в мире грузовой самолёт Ан-225 «Мрия», сообщило издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на гендиректора госпредприятия «Антонов» Евгения Гаврилова.
Украинские СМИ сообщили о строительстве крупнейшего в мире грузового самолёта «Мрия»
  • РИА Новости

«Работы ведутся в секретном месте», — приводит слова Гаврилова РИА Новости.

Он добавил, что самолёт готов на 30%.

Ранее в российском Минобороны заявили, что система ПВО России сбила украинский вертолёт Ми-8 в Донецкой Народной Республике и уничтожила девять беспилотных летательных аппаратов за сутки. 

До этого в районе Новотроицкого Запорожской области авиацией ВКС России был сбит украинский вертолёт Ми-8.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить