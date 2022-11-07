Украинские СМИ сообщили о строительстве крупнейшего в мире грузового самолёта «Мрия»
- РИА Новости
«Работы ведутся в секретном месте», — приводит слова Гаврилова РИА Новости.
Он добавил, что самолёт готов на 30%.
Ранее в российском Минобороны заявили, что система ПВО России сбила украинский вертолёт Ми-8 в Донецкой Народной Республике и уничтожила девять беспилотных летательных аппаратов за сутки.
До этого в районе Новотроицкого Запорожской области авиацией ВКС России был сбит украинский вертолёт Ми-8.