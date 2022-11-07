В ДНР сообщили о полной зачистке территории Донецкого аэропорта от украинских военных
- РИА Новости
«Позавчера (военный корреспондент. — RT) Семён Пегов сообщил о полной зачистке территории Донецкого аэропорта. Подтверждаю его слова», — написал он в Telegram.
Жога напомнил, что все здания аэропорта контролировались военными ДНР с 2015 года, но в районе посёлка Опытное оставались незанятые позиции.
Он добавил, что украинские военные отброшены за трассу М-4.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск в районе Майорска и Первомайского в ДНР.