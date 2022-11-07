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В ДНР сообщили о полной зачистке территории Донецкого аэропорта от украинских военных

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Территория Донецкого аэропорта полностью зачищена от украинских войск. Об этом сообщил полковник Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), командир разведывательного батальона «Спарта» Артём Жога.
В ДНР сообщили о полной зачистке территории Донецкого аэропорта от украинских военных
  • РИА Новости

«Позавчера (военный корреспондент. — RT) Семён Пегов сообщил о полной зачистке территории Донецкого аэропорта. Подтверждаю его слова», — написал он в Telegram.

Жога напомнил, что все здания аэропорта контролировались военными ДНР с 2015 года, но в районе посёлка Опытное оставались незанятые позиции.

Он добавил, что украинские военные отброшены за трассу М-4.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск в районе Майорска и Первомайского в ДНР.

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