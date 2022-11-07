В ДНР сообщили о полной зачистке территории Донецкого аэропорта от украинских военных

Территория Донецкого аэропорта полностью зачищена от украинских войск. Об этом сообщил полковник Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), командир разведывательного батальона «Спарта» Артём Жога.

«Позавчера (военный корреспондент. — RT) Семён Пегов сообщил о полной зачистке территории Донецкого аэропорта. Подтверждаю его слова», — написал он в Telegram.

Жога напомнил, что все здания аэропорта контролировались военными ДНР с 2015 года, но в районе посёлка Опытное оставались незанятые позиции.

Он добавил, что украинские военные отброшены за трассу М-4.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск в районе Майорска и Первомайского в ДНР.