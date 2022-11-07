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В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога

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Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины, сообщают украинские СМИ. В частности, речь идёт о Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.
В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога
  • Gettyimages.ru
  • © Carl Court

Такую информацию приводит «Украина 24/7», а также «СТРАНА.ua».

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в ночь на понедельник, 7 ноября, в шести регионах Украины.

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