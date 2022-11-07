В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины, сообщают украинские СМИ. В частности, речь идёт о Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

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