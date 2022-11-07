ВС России уничтожили за сутки семь украинских штабов

В Минобороны России заявили, что российские ВС уничтожили за сутки семь украинских штабов и 72 артподразделения.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления в районах населённых пунктов Ивановка, Крахмальное Харьковской области, Водяное, Павловка Донецкой Народной Республики, Новая Каменка, Давыдов Брод, Белогорка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили четыре украинских склада боеприпасов.