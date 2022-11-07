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В мэрии Киева предупредили, что утром могут начаться экстренные отключения электричества

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В мэрии Киева предупредили, что экстренные отключения электричества могут начаться с утра 7 ноября. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«В киевской мэрии подтверждают, что завтра прямо с утра могут начаться экстренные отключения электроэнергии», — сообщило издание.

Как напоминает ТАСС, аварийные отключения, в отличие от плановых, не соответствуют графикам и могут длиться дольше.

В городской администрации отметили, что 7 ноября прогнозируется дефицит в энергосистеме на 32% больше, чем предусмотрено графиками стабилизационных отключений.

Замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее заявил, что ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в Киеве тяжёлая.

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