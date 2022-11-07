В мэрии Киева предупредили, что утром могут начаться экстренные отключения электричества
«В киевской мэрии подтверждают, что завтра прямо с утра могут начаться экстренные отключения электроэнергии», — сообщило издание.
Как напоминает ТАСС, аварийные отключения, в отличие от плановых, не соответствуют графикам и могут длиться дольше.
В городской администрации отметили, что 7 ноября прогнозируется дефицит в энергосистеме на 32% больше, чем предусмотрено графиками стабилизационных отключений.
Замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее заявил, что ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в Киеве тяжёлая.