В Мелитополе восстановлен демонтированный памятник Ленину

В Мелитополе Запорожской области восстановили демонтированный при Украине памятник Владимиру Ленину, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Памятник Ленину снова стоит в Мелитополе. В своё время его демонтировали украинские националисты, объявив тогда на Украине войну памятникам и советскому прошлому», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он отметил, что памятник установлен на том же месте, на котором находился семь лет назад.

13 июля заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что в Херсоне демонтируют памятник погибшим участникам «евромайдана», которых на Украине называют «небесной сотней».