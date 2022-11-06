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В Мелитополе восстановлен демонтированный памятник Ленину

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В Мелитополе Запорожской области восстановили демонтированный при Украине памятник Владимиру Ленину, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Памятник Ленину снова стоит в Мелитополе. В своё время его демонтировали украинские националисты, объявив тогда на Украине войну памятникам и советскому прошлому», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он отметил, что памятник установлен на том же месте, на котором находился семь лет назад.

13 июля заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что в Херсоне демонтируют памятник погибшим участникам «евромайдана», которых на Украине называют «небесной сотней».

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