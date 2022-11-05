Судья Верховного суда ДНР находится в тяжёлом состоянии после покушения

На судью Верховного суда ДНР совершено покушение, он находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в МВД республики.

«Вечером 4 ноября в дежурную часть МВД ДНР поступило сообщение о совершённом покушении в г. Углегорске на судью Верховного суда ДНР А. А. Никулина», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что медики в настоящее время борются за его жизнь.

«Правоохранители устанавливают подозреваемых в покушении на судью Верховного суда ДНР», — добавили в МВД.

В сентябре были убиты заместитель главы администрации Бердянска Запорожской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и его супруга, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию.