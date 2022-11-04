Минцифра Украины: воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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- © Carl Court
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.
Ранее сообщалось о сигналах воздушной тревоги в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины.
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