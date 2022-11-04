Минцифра Украины: воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

Ранее сообщалось о сигналах воздушной тревоги в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины.