Узнать больше

Минцифра Украины: воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях

Короткая ссылка
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Минцифра Украины: воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях
  • Gettyimages.ru
  • © Carl Court

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

Ранее сообщалось о сигналах воздушной тревоги в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить