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Украинские военные обстреляли Ясиноватую из РСЗО «Град»

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Украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по Ясиноватой.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Авдеевка — населённый пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские военные обстреляли территорию химического завода «Стирол», ранение получил один человек.

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