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Пашинян назвал встречу с Путиным и Алиевым в Сочи прогрессом в установлении мира в регионе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал прошедшие 31 октября в Сочи переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым прогрессом на пути к установлению мира в регионе.
Пашинян назвал встречу с Путиным и Алиевым в Сочи прогрессом в установлении мира в регионе
  • РИА Новости

«Хочу поговорить о трёхсторонней встрече, состоявшейся в Сочи. По итогам этой встречи могу ли я зафиксировать, что был сделан шаг к реализации мирной повестки? Я могу сказать: да, безусловно», — заявил Пашинян в ходе выступления в парламенте республики, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что прошедшая встреча была «очень важной и полезной».

В подписанном 31 октября совместном заявлении по итогам трёхсторонних переговоров говорится, что Ереван и Баку договорились воздерживаться от применения силы и угрозы её применения.

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