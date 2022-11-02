Пашинян назвал встречу с Путиным и Алиевым в Сочи прогрессом в установлении мира в регионе
- РИА Новости
«Хочу поговорить о трёхсторонней встрече, состоявшейся в Сочи. По итогам этой встречи могу ли я зафиксировать, что был сделан шаг к реализации мирной повестки? Я могу сказать: да, безусловно», — заявил Пашинян в ходе выступления в парламенте республики, его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что прошедшая встреча была «очень важной и полезной».
В подписанном 31 октября совместном заявлении по итогам трёхсторонних переговоров говорится, что Ереван и Баку договорились воздерживаться от применения силы и угрозы её применения.