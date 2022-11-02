Пушилин сообщил о продвижении союзных сил почти по всей линии соприкосновения
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что союзные войска продвигаются вперёд почти по всей линии соприкосновения фронта.
Об этом Пушилин рассказал в видеообращении в Telegram.
Он добавил, что украинские войска посылают свежие резервы, однако они не всегда хорошо подготовлены.
Ранее Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении.
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