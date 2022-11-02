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Пушилин сообщил о продвижении союзных сил почти по всей линии соприкосновения

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что союзные войска продвигаются вперёд почти по всей линии соприкосновения фронта.

Об этом Пушилин рассказал в видеообращении в Telegram.

Он добавил, что украинские войска посылают свежие резервы, однако они не всегда хорошо подготовлены.

Ранее Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении.

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