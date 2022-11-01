Один из героев фильма RT «Военкоры» Евгений Поддубный заявил об охоте Киева на журналистов

Один из героев фильма RT «Военкоры», военный корреспондент Евгений Поддубный, во время презентации проекта в ООН заявил об охоте киевских властей на российских журналистов.

«Мы живём в период, когда стандарты работы журналистов, к сожалению, были принесены в жертву странами Запада», — отметил он.

Также, по словам Поддубного, на Украине объявили охоту за российскими журналистами.

«В Киеве позволяют объявить настоящую охоту на российских военкоров. Более того, предлагают даже денежное вознаграждение за убийство российских репортёров... Если в ООН заинтересуются этими фактами, то мы, конечно, предоставим их в полном объёме», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в ООН проходит презентация документального фильма RT «Военкоры». Кинокартина выйдет к концу 2022 года.