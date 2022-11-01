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Один из героев фильма RT «Военкоры» Евгений Поддубный рассказал об отстаивании правды в Донбассе

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Один из героев фильма RT «Военкоры», журналист Евгений Поддубный, во время презентации проекта в ООН заявил об отстаивании правды в Донбассе.
Один из героев фильма RT «Военкоры» Евгений Поддубный рассказал об отстаивании правды в Донбассе
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

«К сожалению, за правду в 2022 году приходится биться. Свою правду приходится доказывать, свою правду приходится отстаивать. Этим в основном мы здесь (в Донбассе. — RT) и занимаемся. Стараемся показать и нашим зрителям, и западным зрителям, которые лишены доступа к объективной информации, к сожалению, как всё происходит на самом деле», — сказал он во время презентации.

По его мнению, то давление, которое на российских журналистов оказывают оппоненты, показывает, что в целом российской стороне удаётся донести правду.

«Мы чёрное называем чёрным, а белое называем белое», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в ООН проходит презентация документального фильма RT «Военкоры». Кинокартина выйдет к концу 2022 года.

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