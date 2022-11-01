Командир казачьей бригады «Дон» рассказал о службе на передовой на Кинбурнской косе
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«Здесь если порыться, хорошо сохранились гильзы от ППШ. Даже оторопь взяла: в ту войну наши отцы и деды вот здесь же заняли оборону, [тоже] защищали косу», — сообщил он.
По его словам, «очень достойно тут всё организовано было», поэтому российские военные равняются на советских солдат.
«И думаю, победим так же, как они», — сказал Кондратьев.
Командир бригады рассказал, что одной из важнейших точек косы является пирс, который постоянно обстреливается и находится под круглосуточным наблюдением противника.
Он также сообщил, что бойцы контролируют плацдармы, удобные для высадки украинских военных.
«[Здесь] соответствующие удобные глубины, готовый фарватер, там, где мы можем их не увидеть. Эти участки обороны мы усиливаем», — объяснил начальник разведки бригады с позывным Орёл.
Ранее начальник службы безопасности казачьей бригады «Дон» с позывным Грут рассказал RT, что Кинбурнская коса ежедневно подвергается обстрелам ВСУ из-за своего стратегически важного положения рядом с Очаковом, Николаевом и Одессой.