Командир казачьей бригады «Дон» Алексей Кондратьев рассказал военкору RT Владу Андрице, что российские бойцы на Кинбурнской косе занимают те же позиции, что и советские солдаты в годы Великой Отечественной войны.

«Здесь если порыться, хорошо сохранились гильзы от ППШ. Даже оторопь взяла: в ту войну наши отцы и деды вот здесь же заняли оборону, [тоже] защищали косу», — сообщил он.

По его словам, «очень достойно тут всё организовано было», поэтому российские военные равняются на советских солдат.

«И думаю, победим так же, как они», — сказал Кондратьев.

Командир бригады рассказал, что одной из важнейших точек косы является пирс, который постоянно обстреливается и находится под круглосуточным наблюдением противника.

Он также сообщил, что бойцы контролируют плацдармы, удобные для высадки украинских военных.

«[Здесь] соответствующие удобные глубины, готовый фарватер, там, где мы можем их не увидеть. Эти участки обороны мы усиливаем», — объяснил начальник разведки бригады с позывным Орёл.

Ранее начальник службы безопасности казачьей бригады «Дон» с позывным Грут рассказал RT, что Кинбурнская коса ежедневно подвергается обстрелам ВСУ из-за своего стратегически важного положения рядом с Очаковом, Николаевом и Одессой.