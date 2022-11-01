Бойцы Народной милиции ДНР рассказали, что в украинском плену им угрожали отрезать пальцы
- РИА Новости
Один из освобождённых бойцов рассказал, что в плену их били.
«Говорили: «Мы вам свастики выжжем, пальцы поотрезаем, чтобы стрелять не смогли», — цитирует его РИА Новости.
Другой освобождённый боец рассказал, что одному из его товарищей в плену «отбили голову», из-за чего у того помутился рассудок.
«Они отбили ему голову из-за того, что он им надоедал», — сказал он.
Ранее сообщалось, что с подконтрольных Киеву территорий возвращены 50 российских военнопленных.