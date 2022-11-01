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Бойцы Народной милиции ДНР рассказали, что в украинском плену им угрожали отрезать пальцы

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Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики, которые вернулись в Россию в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом, рассказали об издевательствах со стороны украинских военных в плену.
Бойцы Народной милиции ДНР рассказали, что в украинском плену им угрожали отрезать пальцы
  • РИА Новости

Один из освобождённых бойцов рассказал, что в плену их били.

«Говорили: «Мы вам свастики выжжем, пальцы поотрезаем, чтобы стрелять не смогли», — цитирует его РИА Новости

Другой освобождённый боец рассказал, что одному из его товарищей в плену «отбили голову», из-за чего у того помутился рассудок. 

«Они отбили ему голову из-за того, что он им надоедал», — сказал он.

Ранее сообщалось, что с подконтрольных Киеву территорий возвращены 50 российских военнопленных.

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