Сальдо: укрепрайоны создадут на левом берегу Днепра в Херсонской области
- РИА Новости
«План работы по подготовке укрепрайонов на левом берегу утверждён… Значительное количество наших военных прибывает в Херсонскую область. Эта работа идёт планомерно по всему левому берегу, но правый берег тоже укреплён сильно», — сказал Сальдо в эфире «Соловьёв LIVE». Его слова приводит РИА Новости.
Ранее он также рассказал, что власти намерены отселить из 15-километровой зоны у Днепра до 70 тыс. мирных жителей.