Сальдо: укрепрайоны создадут на левом берегу Днепра в Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что утверждён план создания укреплённых районов на левом берегу Днепра.

«План работы по подготовке укрепрайонов на левом берегу утверждён… Значительное количество наших военных прибывает в Херсонскую область. Эта работа идёт планомерно по всему левому берегу, но правый берег тоже укреплён сильно», — сказал Сальдо в эфире «Соловьёв LIVE». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее он также рассказал, что власти намерены отселить из 15-километровой зоны у Днепра до 70 тыс. мирных жителей.