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Сальдо: укрепрайоны создадут на левом берегу Днепра в Херсонской области

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что утверждён план создания укреплённых районов на левом берегу Днепра.
Сальдо: укрепрайоны создадут на левом берегу Днепра в Херсонской области
  • РИА Новости

«План работы по подготовке укрепрайонов на левом берегу утверждён… Значительное количество наших военных прибывает в Херсонскую область. Эта работа идёт планомерно по всему левому берегу, но правый берег тоже укреплён сильно», — сказал Сальдо в эфире «Соловьёв LIVE». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее он также рассказал, что власти намерены отселить из 15-километровой зоны у Днепра до 70 тыс. мирных жителей.

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