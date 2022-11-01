В ряде областей Украины вновь объявлена воздушная тревога

В Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины в ночь на 1 ноября объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению. Также воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области. 31 октября сообщалось, что на всей территории Украины действует воздушная тревога.