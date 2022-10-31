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В Киеве заявили о повреждении энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир

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В Киеве повреждён энергообъект, питающий порядка 350 тыс. квартир, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В Киеве заявили о повреждении энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир
  • Gettyimages.ru
  • © Paula Bronstein /

«Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тыс. квартир в Киеве», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, «часть столицы обесточена».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что под новые удары попала критическая инфраструктура страны.

Также 31 октября украинские СМИ сообщили о перебоях с мобильной связью в Киеве и Киевской области.

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