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В результате обстрела Озеряновки в ДНР со стороны ВСУ погибла мирная жительница

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Женщина погибла в результате обстрела села Озеряновка в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.
В результате обстрела Озеряновки в ДНР со стороны ВСУ погибла мирная жительница
  • РИА Новости

Об этом заявил мэр Горловки Иван Приходько.

«В результате обстрела со стороны вооружённых формирований Украины в селе Озеряновка погибла мирная женщина 1949 года рождения», — сообщил он в Telegram.

Приходько уточнил, что в результате обстрела было также повреждено здание сельской школы.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили по Алчевску в Луганской Народной Республике две ракеты из РСЗО HIMARS.

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