В результате обстрела Озеряновки в ДНР со стороны ВСУ погибла мирная жительница
- РИА Новости
Об этом заявил мэр Горловки Иван Приходько.
«В результате обстрела со стороны вооружённых формирований Украины в селе Озеряновка погибла мирная женщина 1949 года рождения», — сообщил он в Telegram.
Приходько уточнил, что в результате обстрела было также повреждено здание сельской школы.
Ранее стало известно, что украинские военные выпустили по Алчевску в Луганской Народной Республике две ракеты из РСЗО HIMARS.