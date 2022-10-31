В результате обстрела Озеряновки в ДНР со стороны ВСУ погибла мирная жительница

Женщина погибла в результате обстрела села Озеряновка в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом заявил мэр Горловки Иван Приходько.

«В результате обстрела со стороны вооружённых формирований Украины в селе Озеряновка погибла мирная женщина 1949 года рождения», — сообщил он в Telegram.

Приходько уточнил, что в результате обстрела было также повреждено здание сельской школы.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили по Алчевску в Луганской Народной Республике две ракеты из РСЗО HIMARS.