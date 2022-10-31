Военный ДНР сообщил, что сбежал из плена после пыток со стороны ВСУ

Военнослужащий из ДНР смог выжить и сбежать из плена после пыток со стороны украинских военных.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что ВСУ избили военнослужащего битой, сломав ему рёбра и левую руку, а также ему нанесли не менее девяти ударов ножом.

После нападения мужчина сбежал, но снова был пленён. Позднее украинские войска оставили место, и военного освободили военнослужащие ДНР.

Ранее освобождённый фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские военные после первичного допроса держали пленных военнослужащих ЛНР в уличной клетке и избивали их.