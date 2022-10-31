Военный ДНР сообщил, что сбежал из плена после пыток со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что ВСУ избили военнослужащего битой, сломав ему рёбра и левую руку, а также ему нанесли не менее девяти ударов ножом.
После нападения мужчина сбежал, но снова был пленён. Позднее украинские войска оставили место, и военного освободили военнослужащие ДНР.
Ранее освобождённый фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские военные после первичного допроса держали пленных военнослужащих ЛНР в уличной клетке и избивали их.