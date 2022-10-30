Полиция Молдавии задержала более 20 человек на митинге в Кишинёве
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«28 человек, которые во время митинга вели себя агрессивно, дестабилизируя обстановку, были выведены из толпы и доставлены в Инспекторат полиции для оформления документов», — приводит сообщение полиции РИА Новости.
Ещё 51 человека доставили в прокуратуру до начала протестов для проверки документов из-за подозрения в намерениях граждан дестабилизировать обстановку во время митинга.
Ранее в центре Кишинёва произошли столкновения полиции с участниками акции оппозиции.
Часть протестующих пыталась прорвать полицейский кордон.