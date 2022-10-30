Полиция Молдавии задержала более 20 человек на митинге в Кишинёве

Молдавская полиция задержала более 20 человек на митинге в Кишинёве из-за агрессивного поведения.

«28 человек, которые во время митинга вели себя агрессивно, дестабилизируя обстановку, были выведены из толпы и доставлены в Инспекторат полиции для оформления документов», — приводит сообщение полиции РИА Новости.

Ещё 51 человека доставили в прокуратуру до начала протестов для проверки документов из-за подозрения в намерениях граждан дестабилизировать обстановку во время митинга.

Ранее в центре Кишинёва произошли столкновения полиции с участниками акции оппозиции.

Часть протестующих пыталась прорвать полицейский кордон.