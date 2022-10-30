В Херсоне задержан второй подозреваемый в нападении на РОВД

Задержан второй подозреваемый в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне, сообщают экстренные службы региона.

РИА Новости

«Задержан второй подозреваемый в теракте у Днепровского РОВД г. Херсона», — приводит ТАСС сообщение. Отмечается, что задержание произошло в Геническом районе. 26 октября в Херсоне было совершено нападение на РОВД.