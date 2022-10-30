В Херсоне задержан второй подозреваемый в нападении на РОВД
Задержан второй подозреваемый в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне, сообщают экстренные службы региона.
- РИА Новости
«Задержан второй подозреваемый в теракте у Днепровского РОВД г. Херсона», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что задержание произошло в Геническом районе.
26 октября в Херсоне было совершено нападение на РОВД.
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