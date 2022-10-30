В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами

Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк в Донецкой Народной Республике натовскими снарядами. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Уточняется, что по Горловке выпущено пять снарядов, а по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка — четыре снаряда.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли район речного порта в Херсоне, три ракеты из HIMARS сбиты.