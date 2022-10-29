В ЛНР заявили об отказе иностранных наёмников воевать на стороне ВСУ

Иностранные наёмники начинают постепенно отказываться принимать участие в боевых действиях на стороне Украины, заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв.

«Самая главная новость недели — заартачились, так сказать, между собой иностранные наёмники и не хотят воевать за украинцев, поэтому у них происходят большие внутренние разборки», — цитирует ТАСС Киселёва.

По его словам, данные инциденты порой заканчиваются смертельным исходом.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о взрыве на алюминиевом комбинате в Запорожье.

По его словам, там располагается база «Иностранного легиона».