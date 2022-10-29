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Украинские боевики за сутки 91 раз обстреляли территорию ДНР

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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявило, что боевики ВСУ за сутки 91 раз обстреляли территорию республики.
Украинские боевики за сутки 91 раз обстреляли территорию ДНР
  • РИА Новости

«За истекшие сутки представительство сообщало о 91 факте ведения огня со стороны вооружённых формирований Украины», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что на Донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм. На Ясиноватском — артиллерию 152 и 122 мм, танки. На Горловском — РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 м. Всего за сутки было выпущено 324 единицы различных боеприпасов.

Ранее в ДНР сообщили о гибели трёх мирных жителей 28 октября из-за обстрелов ВСУ.

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