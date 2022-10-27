СЦКК ДНР: украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО «Град»

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град», сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Орловка — город Донецк (Киевский район). Выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что украинские военные выпустили пять снарядов калибром 152 мм со стороны населённого пункта Дылеевка по Горловке (посёлок шахты Изотова).

Ранее ВСУ выпустили по Шахтёрску три ракеты из РСЗО HIMARS.