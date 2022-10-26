Депутат Белик: Украина превратилась в послушное орудие, управляемое из Вашингтона

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что США используют Украину как таран против России.

«Глава государства очень точно охарактеризовал происходящее. Украина перестала быть суверенным государством, давно превратившись в послушное орудие, управляемое из Вашингтона», — заявил парламентарий.

По его словам, это не самостоятельная страна, а «инструмент противостояния».

«Официальный Киев, подчиняющийся западным кукловодам, обрёк Украину на весь тот хаос, который сейчас творится», — заключил собеседник RT.

Ранее Путин заявил, что США используют Украину как таран против России.

По его словам, Украина фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США.