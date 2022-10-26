Узнать больше

Депутат Белик: Украина превратилась в послушное орудие, управляемое из Вашингтона

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что США используют Украину как таран против России.
Депутат Белик: Украина превратилась в послушное орудие, управляемое из Вашингтона
  • РИА Новости

«Глава государства очень точно охарактеризовал происходящее. Украина перестала быть суверенным государством, давно превратившись в послушное орудие, управляемое из Вашингтона», — заявил парламентарий.

По его словам, это не самостоятельная страна, а «инструмент противостояния».

«Официальный Киев, подчиняющийся западным кукловодам, обрёк Украину на весь тот хаос, который сейчас творится», — заключил собеседник RT.

Ранее Путин заявил, что США используют Украину как таран против России.

По его словам, Украина фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить