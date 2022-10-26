В трёх регионах на западе Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в трёх западных регионах Украины: Ровненской, Тернопольской и Волынской областях.

Об этом сообщили власти указанных регионов.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Также тревогу объявили в украинской столице, на востоке и в южных регионах страны.