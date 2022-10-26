В трёх регионах на западе Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в трёх западных регионах Украины: Ровненской, Тернопольской и Волынской областях.
- AFP
Об этом сообщили власти указанных регионов.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Также тревогу объявили в украинской столице, на востоке и в южных регионах страны.
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