В Эстонии планируют установить сирены оповещения об угрозе в 22 городах

Центр информационных технологий Министерства внутренних дел и Спасательный департамент Эстонии заключили договор на покупку сирен оповещения об угрозе со словацкой компанией Telegrafia, сообщает портал телерадиовещания ERR.

В материале говорится, что сирены станут частью системы оповещения об угрозах наряду со СМИ, официальными сайтами, социальными сетями, рассылкой смс, а также громкоговорителями и оповещением людей по месту жительства.

Отмечается, что сирены будут установлены в 22 городах. Первые из них появятся в Таллине и окрестностях столицы, а также в Тарту, Нарве, Пярну и других населённых пунктах в конце года.

Данная система может использоваться в случае военной угрозы, крупных катастроф и ЧС, уточнили на портале.

19 октября министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в следующем году страна намерена увеличить оборонный бюджет на 42% и закупить РСЗО HIMARS.