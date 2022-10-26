В Эстонии планируют установить сирены оповещения об угрозе в 22 городах
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В материале говорится, что сирены станут частью системы оповещения об угрозах наряду со СМИ, официальными сайтами, социальными сетями, рассылкой смс, а также громкоговорителями и оповещением людей по месту жительства.
Отмечается, что сирены будут установлены в 22 городах. Первые из них появятся в Таллине и окрестностях столицы, а также в Тарту, Нарве, Пярну и других населённых пунктах в конце года.
Данная система может использоваться в случае военной угрозы, крупных катастроф и ЧС, уточнили на портале.
19 октября министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в следующем году страна намерена увеличить оборонный бюджет на 42% и закупить РСЗО HIMARS.