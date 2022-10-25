Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрыв произошёл в Днепропетровске, пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

«Сообщают о взрывах в Днепре», — говорится в сообщении.

Издание также сообщило об объявлении воздушной тревоги в Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях Украины.

Позже мэр Днепропетровска Борис Филатов подтвердил прилёт по городу.

По информации замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, в Днепропетровске горит автозаправочная станция.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Черкасской, Черниговской областях Украины.