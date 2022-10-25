Опубликовано видео подрыва машины около телецентра в Мелитополе

В распоряжении RT оказалось видео момента взрыва около здания телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе.

На видео под окнами взрывается автомобиль «Жигули».

Другая машина выехала из-за здания за несколько секунд до этого. Взрывной волной у автомобиля вырвало дверь.

25 октября возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе произошёл теракт — взорвалось самодельное устройство. Были повреждены фасад здания и окна.

Пострадали шесть человек, в том числе 12-летний ребёнок.

Причастные к теракту были засняты камерами видеонаблюдения.