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Опубликовано видео подрыва машины около телецентра в Мелитополе

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В распоряжении RT оказалось видео момента взрыва около здания телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе.
Опубликовано видео подрыва машины около телецентра в Мелитополе
  • РИА Новости

На видео под окнами взрывается автомобиль «Жигули».

Другая машина выехала из-за здания за несколько секунд до этого. Взрывной волной у автомобиля вырвало дверь.

25 октября возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе произошёл теракт — взорвалось самодельное устройство. Были повреждены фасад здания и окна.

Пострадали шесть человек, в том числе 12-летний ребёнок.

Причастные к теракту были засняты камерами видеонаблюдения.

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