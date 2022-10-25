Песков заявил, что Кремль не занимается вопросами обмена пленными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление о возможности обмена директора завода «Мотор Сич» на украинских военных, заявил, что Кремль не занимается вопросами обменов.

«Мы не занимаемся вопросами обменов. И насколько мы знаем, также вопросами обменов не занимается Подоляк. Давайте эту работу оставим тем, кто ей занимается», — заявил Песков.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк допустил обмен директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на украинских военных.

24 октября суд на Украине арестовал директора предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на 60 дней по подозрению в сотрудничестве с Россией.