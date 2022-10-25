Узнать больше

Сотрудники Росгвардии взяли под охрану телевышку и центр областного телевидения в Херсоне

Короткая ссылка
Росгвардия взяла под охрану вышки телерадиовещания и центра областного телевидения в Херсоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Росгвардии взяли под охрану телевышку и центр областного телевидения в Херсоне
  • РИА Новости

Как подчеркнули в Росгвардии, телевышка и телецентр являются критически важными объектами.

«Росгвардейцы осуществляют пропускной режим на охраняемых объектах, патрулируют прилегающую к объектам территорию», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Херсоне в подвале частного дома полковника ВСУ, который с начала спецоперации скрывается в Киевской области, сотрудники Росгвардии обнаружили схрон. Там нашли 130 старинных икон, похищенных из православных храмов. Росгвардейцы передали их священнослужителям. Артефакты хранились в ненадлежащих условиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить