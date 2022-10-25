Сотрудники Росгвардии взяли под охрану телевышку и центр областного телевидения в Херсоне
- РИА Новости
Как подчеркнули в Росгвардии, телевышка и телецентр являются критически важными объектами.
«Росгвардейцы осуществляют пропускной режим на охраняемых объектах, патрулируют прилегающую к объектам территорию», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Херсоне в подвале частного дома полковника ВСУ, который с начала спецоперации скрывается в Киевской области, сотрудники Росгвардии обнаружили схрон. Там нашли 130 старинных икон, похищенных из православных храмов. Росгвардейцы передали их священнослужителям. Артефакты хранились в ненадлежащих условиях.